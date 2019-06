Tweeduizend Nederlandse duiven vermist na aanvaring met Franse storm

Tweeduizend Zuid-Hollandse duiven die zondag door duivensporters in het Franse plaatsje Vierzon werden opgelaten, zijn vertraagd of vermist geraakt door een storm.

Zo'n tienduizend duiven werden opgelaten om in een grote groep weer terug naar Nederland te vliegen, maar slechts een klein deel kwam zondagmiddag rond de verwachte aankomsttijd aan. Tachtig procent van de dieren is inmiddels terecht.

Ben de Keijzer, een van de deelnemende duivensporters, vertelt aan Omroep West dat hij zijn duiven weer terug heeft. "Maar dat geldt niet voor iedereen. Door zo'n storm kan een duif alle kanten opwaaien en tussen de Franse stadsduiven op straat terechtkomen."

Overlevingsstand

Martin van Zon uit Krimpen aan de Lek, die al vijftig jaar actief is in de duivensport, is een deel van zijn duiven kwijtgeraakt. "Ik heb 32 duiven opgelaten en heb er nu 20 terug. Het is nu de derde keer dat dit mij overkomt, maar het hoort allemaal bij de duivensport. Duiven gaan na zo'n storm in een overlevingsstand, maar als ze eenmaal hersteld zijn komen ze vaak weer bij me terug."