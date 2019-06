Monument Nicky Verstappen opgeknapt na vernielingen

Een vernield monument op de Brunsummerheide ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen wordt vandaag gerepareerd. Het beeld werd een paar maanden geleden flink toegetakeld.

Begin april ontdekte een wandelaar dat het beeld kapot was gemaakt. Stukken steen waren weggeslagen, waarschijnlijk met een zwaar voorwerp.

De gemeente Brunssum heeft ervoor gezorgd dat het monument wordt hersteld. De steen is ook bij de gemeente in beheer. Volgens 1Limburg vond de familie van Nicky Verstappen het eerst niet nodig dat het monument werd opgeknapt, maar veranderde de familie na een gesprek van mening.

Monument vaker vernield

Het is niet de eerste keer dat het monument is vernield. Twee keer eerder werd het beklad met gele verf. Ook zijn er een keer bloemen uit de potjes om de gedenksteen gerukt en paaltjes afgezaagd. De man die nu is aangehouden voor de vernielingen, werd al eerder opgepakt. Het gaat om een 48-jarige man uit Heerlen. Over zijn motief is niets bekend.

Restaurator Jan Janssen repareert het beeld vandaag voor de derde keer.