België haalt zes kinderen van overleden IS-strijders uit Syrië

België haalt zes 'IS-wezen' terug uit Syrië. Daarover zijn afspraken gemaakt met de Koerdische autoriteiten. Vier van de kinderen zijn tieners. Dat is opvallend omdat de regering tot nu toe heeft gezegd alleen kinderen jonger dan 10 jaar terug te willen halen.

"Hun ouders hebben onvergeeflijke fouten gemaakt, maar de kinderen hebben daar niet voor gekozen", zei minister De Croo van ontwikkelingssamenwerking daarover. "Zij verkeren nu in verschrikkelijke omstandigheden." Alle kinderen zijn in België geboren, sommigen werden ontvoerd. Als ze terug in België zijn, krijgen ze speciale begeleiding.

In Koerdische kampen in Syrië zitten naar schatting nog ongeveer zestig Belgische kinderen. Voor hen zijn er nog geen plannen om ze terug te halen. Eerder keerden wel 21 kinderen zonder inmenging van de Belgische regering terug.

Begin deze week reisden twee Nederlandse IS-wezen met een groep Franse kinderen mee terug uit Noord-Syrië. Hun moeder overleed begin dit jaar in een kamp in Noord-Syrië, hun Belgische vader kwam al eerder om het leven. De twee verblijven nu bij een Nederlandse voogd.