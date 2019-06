Zes leden Utrechts gezin de cel in voor drugshandel

Een man, zijn vrouw en hun vier zoons zijn veroordeeld voor de handel in drugs en het witwassen van honderdduizenden euro's. Een 34-jarige zoon kreeg als spil in het netwerk de hoogste straf opgelegd. Hij moet vier jaar de cel in.

Het onderzoek naar het gezin uit Utrecht begon na een anonieme brief en informatie over activiteiten van één van de broers. Telefoongesprekken zijn daarna afgeluisterd en in februari 2017 zijn in Nederland tien locaties doorzocht. Ook in België zijn doorzoekingen gedaan. Bij de invallen werden honderdduizenden euro's aan contant geld gevonden en verschillende soorten drugs.

Een van de plekken die de politie doorzocht was het huis van de ouders. In de kruipruimte, een verborgen ruimte in het huis en in de schutting van de tuin werd veel geld gevonden.

Gezin was criminele organisatie

De familieleden werkten volgens de rechtbank intensief en structureel samen. Er was sprake van een criminele organisatie die in georganiseerd verband drugs in- en uitvoerde en verkocht, oordeelde de rechter.

Via de zonnestudio van de 34-jarige zoon in de Utrechtse wijk Lombok werd geld witgewassen. Met het geld werden onder andere woningen in het Marokkaanse Tanger gekocht, meldt RTV Utrecht. Twee van zijn broers van 29 en 32 moeten twee jaar de cel in. De vierde broer (23) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

De moeder had volgens de rechtbank een aansturende en coördinerende rol in het beheren en bewaken van het geld. Ook zij kreeg twee jaar cel. De vader werd veroordeeld tot een jaar, waarvan het grootste deel voorwaardelijk.