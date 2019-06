Pearl Jam-frontman herenigd met vrouw die hem in Utrecht fietslift gaf

Het begon zondagavond met een oproep van Eddie Vedder bij zijn soloconcert in de Amsterdamse zaal AFAS Live. De Pearl Jam-zanger vertelde over een optreden van de band in 1992, in zijn herinnering in De Melkweg in Amsterdam. Na het uitgaan was hij destijds diep in de nacht door een vrouw naar zijn hotel gebracht, achterop de fiets van haar broer. Ze was ook nog zo aardig om Vedder haar broers flanellen shirt te lenen, dat hij aantrok tegen de kou.

Hij denkt er nog vaak aan terug, zei Vedder zondagavond, en vroeg of de vrouw toevallig in de zaal zat. "Ik weet bijna zeker dat ik haar gezicht nog zou herkennen." Maar ze was er niet. Vedder maakte zijn concert af en een hereniging leek van de baan, omdat de zanger bezig is met een tournee en verder op reis moest door Europa.

Ware het niet dat Het Parool het verhaal optekende en de vrouw in kwestie opriep zich alsnog te melden. Dat gebeurde: het bleek te gaan om de inmiddels 49-jarige Valeska Custers uit Hilversum, die in 1992 naar Tivoli in Utrecht (dus niet De Melkweg) was gekomen. Ze ging niet eens voor Pearl Jam, de grungeband stond op het punt om door te breken, maar voor het voorprogramma, een Nederlandse band waarin een vriend van haar speelde.

Ook Custers heeft nog levendige herinneringen aan het avontuur, dat eindigde met een wat ongemakkelijk afscheid: Vedder zwaaide haar uit, hij vergat het shirt terug te geven. "Hij was zo verlegen en zo bescheiden. Dat maakte hem ook zo leuk", zei Valeska.

Tickets met backstagepassen

Het verhaal uit de krant kwam terecht bij de Nederlandse cellist Jonas Pap van het Red Limo String Quartet, dat Vedder op zijn Europese tournee begeleidt. Hij zorgde dat de zanger het artikel ook te lezen kreeg, en dat leidde gistermiddag tot een telefoontje van Vedders manager naar Custers: ze werd uitgenodigd voor zijn optreden gisteravond in Vorst Nationaal in Brussel.

Het vervolg wordt ook weer uitgebreid beschreven in Het Parool: Custers stond net op de bowlingbaan met haar drie dochters om de verjaardag van een van hen te vieren. De meiden werden in allerijl afgezet bij haar broer - de eigenaar dus van de fiets - en ze haastte zich samen met haar man (ook fan) door de avondspits naar Brussel, waar bij de kassa inderdaad de beloofde tickets mét backstagepassen klaarlagen.