F-35's voor het eerst in drie jaar weer in Nederland op Luchtmachtdagen

Op de Luchtmachtdagen zijn komend weekend voor het eerst in drie jaar weer twee F-35's te zien. De straaljagers, ook wel bekend als Joint Strike Fighters (JSF), komen speciaal voor het evenement over uit de Verenigde Staten.

In 2016 maakte de F-35 zijn debuut in Nederland. Bij de Luchtmachtdagen in Leeuwarden waren twee toestellen te zien en een van de JSF's maakte een vlucht over het land.

Even leek het erop dat de JSF's dit jaar niet in de lucht bijgetankt konden worden. Het toestel dat daartoe is uitgerust, de KDC-10 stond met pech aan de grond, maar is inmiddels weer gemaakt.

Eigen toestellen

Nederland heeft meebetaald aan de ontwikkeling van de F-35, maar heeft zelf nog geen eigen toestellen in bezit. De eerste permanente JSF's worden eind dit jaar verwacht.

De Luchtmachtdagen zijn komend weekend. Vliegbasis Volkel is dit jaar gastheer van het jaarlijkse evenement, waarop verschillende vliegdemonstraties worden gehouden en toestellen te bezichtigen zijn aan de grond. De toegang is gratis.