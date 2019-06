Opnieuw leidingbreuk in Rotterdam, woningen ontruimd

In de Rotterdamse wijk Overschie is opnieuw een breuk in de waterleiding ontstaan. Sinds vanmorgen vroeg staat een deel van de Pieter van Aschstraat vol met water. Gisteren verzakten een paar straten in dezelfde wijk door een breuk in een waterleiding. Volgens een woordvoerder van waterbedrijf Evides staan de incidenten waarschijnlijk los van elkaar.

In de grond is door het vele water een groot gat ontstaan. Net als gisteren moeten omwonenden hun huizen uit. Het gaat om tientallen mensen. Hoe de breuk is ontstaan, is niet bekend.