Den Haag gaat inkomenseisen stellen in vrije sector tegen 'scheefwonen'

De gemeente Den Haag gaat inkomenseisen stellen in de vrije huursector. Mensen die minder dan twee keer modaal verdienen, krijgen voorrang bij de middeldure woningen met een huur tussen de 720 euro en 1000 euro per maand. Daar is niet alleen in Den Haag een groot tekort aan.

Het is voor het eerst dat een gemeente ingrijpt in de vrije sector. Daarbij mogen verhuurders zelf hun huurprijs blijven bepalen, maar er komt dus een inkomenstoets. Den Haag neemt de maatregel om te voorkomen dat mensen met een modaal inkomen de stad de rug toekeren, zegt wethouder Wonen Boudewijn Revis in het NOS Radio 1 Journaal.

De gemeente wil beroepsgroepen waarin veel mensen een modaal salaris verdienen, zoals leraren, agenten en verpleegkundigen, in de stad houden. "Er is een lerarentekort en als iemand een baan vindt bij een school, dan moet hij ook kunnen wonen. Agenten die een nachtdienst hebben moeten na afloop daarvan naar huis kunnen gaan, naar een huis in de stad."

Enorm veel gebouwd

De maatregel is mogelijk door een recente wetswijziging en geldt niet voor mensen die al een middeldure huurwoning hebben. Als de gemeenteraad vanavond met het plan instemt, gaat het per 1 juli in.

VVD-wethouder Revis ziet het wel als een noodmaatregel. "Wij willen op de eerste plaats meer woningen bouwen, dus er wordt enorm veel gebouwd. Maar we kunnen er niet op wachten tot al die woningen klaar zijn. Zodra het niet meer nodig is, schaffen we het af."