Amerikaan krijgt levenslang voor geruchtmakende moord op jonge moslims

De nabestaanden zijn ervan overtuigd dat Hicks' islamofobie, xenofobie en atheïsme een grote rol speelden bij zijn daad. Hij had eerder al een zwarte bouwvakker en een Koreaanse buurman bedreigd met een wapen en zich negatief uitgelaten over Joden en christenen. Ook was hij groot fan van de film Falling down, over een getergde blanke man die doorslaat.

"Laten we dit noemen wat het was: een terreuraanslag", zei de zus van Barakat in een slachtofferverklaring. "Dit ging helemaal niet over een parkeerplaats", zei ook de aanklager. "Dit was koelbloedige opzet en moord."

"Als een moslimman had aangeklopt en een christelijke familie thuis zonder aanleiding had vermoord, zou het terrorisme worden genoemd", stelde de vader van de vermoorde zussen. "Maar als moslims zijn we een makkelijk doelwit."

Het hoofd van de politie van de stad Chapel Hill bood zelfs zijn excuses aan dat hij de moorden ooit getypeerd had als een verkeersruzie. "De dader had haat in zijn hart. Drie veelbelovende levens werden weggenomen door iemand die de menselijkheid en kwaliteiten in hen niet wilde zien."

Al die verklaringen ten spijt was er niet voldoende bewijs dat Hicks' daad een hatecrime was. Zo verwees justitie eerder naar de regel dat er daarbij geen sprake mag zijn van gemengde motieven: een daad moet alleen gebaseerd zijn op vooroordelen. Door de zaak is wel in de staat North Carolina de discussie opgelaaid over die definitie van een haatmisdaad.