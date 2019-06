Xueli (14) heeft albinisme en is er trots op: 'Ik wil een voorbeeld zijn'

Maar het model wil zich ook op een andere manier inzetten voor de albinogemeenschap. "Ik heb een man ontmoet die zich inzet voor mensen met albinisme over de hele wereld. Bijvoorbeeld in Afrika, die verschrikkelijk worden behandeld. Hij, Josephat Torner van de Josephat Torner Foundation, heeft mij gemotiveerd om me hier ook voor in te gaan zetten." Er moet meer respect komen, zegt Xueli. "We zijn nog niet op een punt gekomen dat ze veilig kunnen leven. Ze moeten gerespecteerd worden, om wie ze zijn, waar ze ook wonen."

Ook in China zien ze albinisme als iets negatiefs. "Daar zien ze een kind met albinisme als een ongeluk voor de familie. Daarom ben ik ook te vondeling gelegd. Als meisje sta je al 1-0 achter in China, met albinisme wordt dat 2-0. Dat verlies je."

Meer bewustwording

Toch ziet Xueli dat de bewustwording de afgelopen jaren is toegenomen. "Er is zeker meer bewustwording, daarom is het ook goed dat zo'n dag in het leven is geroepen."

Maar dat überhaupt zo'n hele dag nodig is, kan ze niet begrijpen. "Dat wij niet als mensheid kunnen accepteren dat iedereen onderdeel van de mensheid is, dat is echt raar. We zijn gewoon mensen. Er is niets mis met mij. Ik functioneer net zoals alle andere mensen. Ik heb alleen een kleine beperking: ik ben slechtziend en mijn huid verbrandt snel. Maar dat is het. Ik ben hartstikke normaal."