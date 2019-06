Hoogleraar Columbia Law School stapt op om hitserie When They See Us

Voormalig officier van justitie Elizabeth Lederer die in de jaren 80 de 'Central Park Five' vervolgde, is opgestapt als hoogleraar aan de prestigieuze Columbia Law School in New York. Aanleiding is de ophef over haar rol in de zaak, die is ontstaan door de Netflixserie When They See Us.

Lederer was als officier van justitie betrokken bij de rechtszaak tegen vijf zwarte tieners voor het verkrachten van een witte vrouw in Central Park in New York. De jongens bleken later onschuldig te zijn. Netflix lanceerde begin deze maand de miniserie When They See Us over de zaak.

De serie is niet alleen razend populair, maar maakt ook veel los in de VS en daarbuiten. In de serie is te zien dat de vijf tienerjongens dagenlang gehoord worden zonder advocaat of hun ouders en gedwongen worden om bekentenissen af te leggen. Ook kwam het weinig beschikbare dna-materiaal, iets wat in die tijd nog in de kinderschoenen stond, niet overeen met dat van de verdachten.

In 1989 werden zij veroordeeld. Ze zaten gevangenisstraffen uit tussen de 6 en 12 jaar. In 2002 bleek alsnog dat de tieners onschuldig waren, toen een veroordeeld seriemoordenaar de verkrachting bekende. Ook zijn dna-materiaal kwam overeen met gevonden sporen.

Racistische motieven

Na het uitkomen van de serie eiste een grote groep zwarte studenten, verenigd in The Black Law Students Association, het ontslag van Lederer. De studenten schreven in een brandbrief dat ze professor Lederer niet langer konden vertrouwen. "Zij en haar collega's werden tijdens het onderzoek gedreven door racistische motieven", stellen ze. "De levens van de vijf jongens zijn dankzij haar beslissingen voor altijd veranderd."