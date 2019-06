Wekdienst 13/6: misbruikonderzoeker paus naar Polen en start poëziefestival

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De belangrijkste misbruikonderzoeker van de paus gaat naar Polen. De kerkleiding daar werd een tijdje terug in verlegenheid gebracht door een undercovervideo waarin functionarissen van de kerk misbruik negeerden.

Vandaag begint de 50e editie van Poetry International in Rotterdam, één van de belangrijkste poëziefestivals van Nederland.

Op het WK voetbal voor vrouwen is het tijd voor speeldag zeven. Er staan twee wedstrijden op het programma: Australië-Brazilië en Zuid-Afrika speelt tegen China.

Tennisster Kiki Bertens kan punten verdienen voor de wereldranglijst als ze in het Nederlandse onderonsje afrekent met Arantxa Rus. Vorig jaar kwam de nummer vier van de wereld in Rosmalen niet verder dan de tweede ronde.

Wat heb je gemist?

Het bestuur van vakbond FNV is flink geschrokken van een bindend advies van de commissie-Dijsselbloem over de vermogens van de pensioenfondsen. Volgens dat advies moeten pensioenfondsen hogere buffers aanleggen.

Dit nieuws komt er terwijl vakbonden en het kabinet midden in de onderhandeling over een nieuw pensioenakkoord zitten. In een interne mail van de FNV, in handen van de NOS, wordt aan bestuurders gevraagd om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. Zij willen niet dat "de communicatie de stemming over het pensioenakkoord zal beïnvloeden".

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het loont om deze tijd van het jaar na zonsondergang en voor zonsopgang even naar boven te kijken. De kans dat je een bijzonder weerfenomeen treft, is vrij groot. Zogeheten lichtende nachtwolken waren gisteravond in heel het land te zien.

Lichtende nachtwolken ontstaan wanneer heel kleine ijskristallen op stofdeeltjes gevormd worden. De wolken zijn zichtbaar rond het begin van de astronomische zomer op 21 juni, als het hoog in de atmosfeer het koudst is.