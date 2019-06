Verdachten opgepakt voor neerschieten oud-honkballer Boston Red Sox

De politie in de Dominicaanse Republiek heeft zes mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van voormalig Boston Red Sox-speler David Ortiz afgelopen zondag. De 43-jarige Ortiz raakte daarbij zwaargewond en is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis in Amerika. De oud-honkballer is inmiddels buiten levensgevaar.

Onder de zes verdachten zijn de vermoedelijke schutter, de bestuurder van een motor en twee mannen die Ortiz observeerden vanuit een auto. Volgens de politie-commissaris van hoofdstad Santo Domingo was er sprake van een complot en kregen de mannen in totaal bijna 8000 dollar betaald om de Dominicaanse Amerikaan te vermoorden. Het motief is nog onduidelijk. De politie is nog op zoek naar andere verdachten.

Ortiz, ook wel bekend als 'Big Papi', wordt gezien als een nationale held in de Dominicaanse Republiek. Ook is hij geliefd bij de fans van zijn voormalige honkbalclub Boston Red Sox. Afgelopen zondag bezocht hij een nachtclub in Santo Domingo toen een gewapende man van een motor sprong en hem in zijn rug schoot. De kogel ging door zijn buik. Een bevriende Dominicaanse televisiehost, die Ortiz vergezelde, werd geraakt in zijn been. De schutter werd door omstanders overmeesterd en in elkaar geslagen.