VS stuurt duizend extra troepen naar Polen, 'afschrikmiddel tegen Rusland'

De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar Polen. De stap is onderdeel van de groeiende samenwerking tussen de landen op het gebied van economie en veiligheid. Polen ziet de Amerikaanse troepenmacht als middel om Rusland af te schrikken.

De Poolse president Duda, die naar verluidt overwoog een permanente Amerikaanse basis om te dopen tot 'Fort Trump', uitte op een gezamenlijke persconferentie met president Trump zijn zorgen over de rol die Rusland speelt in de regio.

"We willen dat Rusland onze vriend is, maar helaas toont Rusland opnieuw zijn zeer onvriendelijke, imperialistische gezicht", zei Duda, die het binnenvallen door de Russen van Georgië (2008) en Oekraïne (2014) aanstipte. "Rusland is er altijd op uit ons gebied in te nemen."

Polen kent een lange historie van conflict met Rusland. Recent zijn de zorgen over Ruslands militaire activiteiten in de regio toegenomen. Sinds 2016 zijn Amerikaanse troepen in Polen aanwezig, naar aanleiding van de inname van de Krim door Rusland in 2014. Dat zijn er op dit moment zo'n 4500.

'Goede relatie met Rusland mogelijk'

Trump deed luchtig over de band tussen Polen en Rusland. "Ik hoop dat Polen een goede relatie met Rusland zal hebben. Ik denk dat het mogelijk is. Dat denk ik echt. Ik hoop ook dat wij een goede relatie houden met Rusland." Trump ontmoet president Poetin later deze maand op de G20-top in Japan, zo liet hij verslaggevers bij het Witte Huis weten.

Trump zei dat hij de Amerikaanse troepenmacht mogelijk laat overkomen uit Duitsland, waar veel Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Het is niet bekend wanneer de militairen naar Polen gaan.

De Amerikaanse president kondigde verder aan in september vermoedelijk een tweede bezoek te brengen aan Polen. Dan is het tachtig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon met de invasie van Polen door de nazi's.