Tientallen doden bij aanval Boko Haram in Kameroen

Bij een aanval van islamitische terreurgroep Boko Haram in het noorden van Kameroen zijn tientallen mensen omgekomen. Zeker dertig mensen, onder wie zestien Kameroense militairen, werden gedood. Ook vielen er meerdere gewonden. Volgens lokale autoriteiten gaat het om een van de dodelijkste aanvallen van Boko Haram in Kameroen in jaren.

Zo'n 300 zwaarbewapende militanten vielen een eiland aan in het Tsjaadmeer, dat op de grens ligt tussen Nigeria, Kameroen en Tsjaad. De oorspronkelijk uit Nigeria afkomstige terreurgroep is vooral in het grensgebied actief.

De burgemeester van de plaats Darak meldt dat de militanten aankwamen in bootjes en de acht militaire buitenposten op het eiland aanvielen. Volgens het ministerie van Defensie van Kameroen werden in het urenlange vuurgevecht dat volgde ruim zestig Boko Haram-strijders gedood.

Boko Haram strijdt in en buiten Nigeria al jaren voor een kalifaat. Het geweld heeft naar schatting 30.000 mensen het leven gekost en miljoenen burgers zijn ontheemd geraakt.