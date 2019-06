Defensie wil weer vliegen vanaf De Peel, voorbereidingen gestart

Defensie wil luchtmachtbasis De Peel weer in gebruik nemen. De vliegbasis, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, is al jaren dicht maar Defensie kampt met ruimtegebrek en er is weer meer geld om te oefenen en te trainen. Ook vraagt de veiligheidssituatie erom.

Dat staat in een brief van staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. Het ministerie is vandaag begonnen met overleg met de provincies Noord-Brabant, Limburg en betrokken gemeenten, meldt Omroep Brabant. De voormalige vliegbasis ligt deels in Brabant en deels in Limburg.

De afgelopen jaren zijn de vliegvelden Soesterberg, Twente en Valkenburg gesloten vanwege bezuinigingen. Daardoor kampt Defensie nu met ruimtegebrek.

Heropening

"Nu de defensiebegroting weer groeit, nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe, onder andere omdat er meer geld is voor oefenen en trainen", schrijft staatssecretaris Visser in de brief. "De ontwikkeling van de internationale veiligheidssituatie onderstreept de noodzaak daarvan."

In de brief staat dat de wet Defensie verplicht om voor al zijn militaire luchthavens uiterlijk op 1 november een luchthavenbesluit vast te stellen. Dit geldt ook voor De Peel. Defensie heeft nu besloten om voor de luchtbasis een besluit voor te bereiden.

Een heropening kan pas na 2021 plaatsvinden. Daarna moet het mogelijk blijven om met jachtvliegtuigen zoals de F-16 drie keer per jaar te oefenen op de basis, in periodes van zes weken. Ook de helikopters van Gilze-Rijen moeten op de basis terechtkunnen, is het idee van het kabinet.