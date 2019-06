Animatiefilm over herenigde Spice Girls in de maak

Er is een tweede film in de maak over de Spice Girls. De recent herenigde Britse meidengroep die in de jaren 90 hits scoorde met nummers als Wannabe, Mama en Spice Up Your Life, werkt mee aan de plannen voor een animatiefilm. Dat zegt topvrouw Mireille Sora van filmstudio Paramount Animation tegen Hollywood Reporter.

Alle vijf Spice Girls zijn erbij betrokken, ook Victoria Beckham. De re√ľnietour waar de groep nu mee bezig is, laat Beckham nog aan zich voorbij gaan. 'Posh Spice' zei vorig jaar dat ze het te druk heeft met haar bedrijf.

De animatiefilm is nog in ontwikkeling en de schrijvers overleggen met de bandleden over de verhaallijn. "Ze zijn erg betrokken", zegt Sora.

Nieuwe nummers

De film zou in 2020 moeten verschijnen. Zowel klassiekers als nieuwe nummer van de Spice Girls zullen erin te horen zijn.

In 1997 bracht de Britse groep ook al een film uit: Spice World. Commercieel was het een succes, hoewel de film door recensenten werd afgekraakt. Bij de Golden Raspberry Awards - met onderscheidingen voor de slechtste films - werden de Spice Girls gezamenlijk uitgeroepen tot 'slechtste actrice'.