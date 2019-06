D66-coryfee Pechtold moet ruzie over renovatie Tweede Kamer oplossen

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heeft ex-D66-leider Pechtold gevraagd de renovatie van het Binnenhof te begeleiden. Staatssecretaris Knops maakte vanavond in een brief bekend dat Pechtold vanwege zijn "kennis en expertise" is gevraagd en de komende weken "procesvoorzitter" wordt.

Al maanden is er een openlijk conflict tussen de Tweede Kamer enerzijds en Knops en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) anderzijds over de komende renovatie van het Binnenhof-complex. De ruzie gaat vooral over de aanpak van de verbouwing van de Tweede Kamer, en minder over de andere onderdelen zoals de Eerste Kamer en het ministerie van Algemene Zaken.

De Tweede Kamer ziet niets in de ontwerpen van het door het RVB aangetrokken Rotterdamse architectenbureau OMA en vreest dat het project niet "sober en doelmatig" zal worden aangepakt. De Kamerleden willen dat vooral het achterstallig onderhoud wordt aangepakt en dat er niet veel wordt veranderd.

Serieus

Ook bestaat de vrees dat het project duurder wordt en de uitvoering langer zal duren dan de afgesproken 475 miljoen euro binnen 5,5 jaar. Onlangs uitte Kamervoorzitter Arib openlijk nog stevige kritiek op het Rijksvastgoedbedrijf dat volgens haar onvoldoende luistert naar de gebruikers van het te renoveren gebouw. "Wij zijn de gebruikers en we moeten een stem hebben," zei de Kamervoorzitter in het debat over de raming, de begroting van de Tweede Kamer. "Wij willen serieus worden genomen."