Net zo onverzettelijk als pater Van der Lugt: Libanon gaat 'pater Theo' missen

Het verhaal van pater Theo Vlugt is vergelijkbaar met dat van zijn collega-pater Frans van der Lugt. Allebei wilden ze mensen uit alle lagen van de samenleving een veilige haven bieden, ongeacht religie of achtergrond. Allebei waren ze bereid daar alles voor op te geven. Ook toen de wereld om hen heen in brand stond.

De 75-jarige Van der Lugt betaalde er uiteindelijk voor met zijn leven, toen hij ruim vijf jaar geleden bij zijn klooster in het Syrische Homs werd doodgeschoten. Zelfs toen de kogels rond hem suisden, weigerde hij de stad te verlaten waar hij bijna vijftig jaar had gewoond.

JezuĆÆetenpater Theo Vlugt was in zijn geliefde Beirut net zo onverzettelijk tijdens de Libanese Burgeroorlog tussen 1975 en 1990, toen hij een basisschool runde waar moslims en christenen hun kinderen brachten. En net als voor Van der Lugt was ook voor hem vertrekken geen optie. "Geen sprake van, geen sprake van!", zegt Vlugt nog altijd fel.

Verpieteren

Hij kan zich nog goed herinneren toen hij hoorde over de dood van Van der Lugt. Het was voor hem een schok. "Iemand belde aan, hij deed open en toen werd hij doodgeschoten. Het is al vijf jaar geleden."

Hij zegt het met een breekbare stem. Vlugt praat moeilijk. Hij verplaatst zich achter een rollator. Drie jaar geleden kreeg hij een beroerte. Sindsdien brengt hij de meeste tijd door in zijn kleine kamer in een verzorgingstehuis in Beirut. En daar zit hij, zoals hij het zelf noemt, te 'verpieteren'.

Daarom keert hij na bijna zestig jaar terug naar Nederland. Hij wil zijn laatste dagen namelijk niet slijten bij "een raam, deur en een muur". Hij realiseert zich dat hij in een ander Nederland terechtkomt. "Ik kom terug in een heidens land", zegt hij.

Selfies met 'pater Theo'

Hoe die overgang zal bevallen, weet hij niet. Ze gaan hem in Beirut in ieder geval missen. In een bomvolle kerk vierden een paar weken geleden honderden werksters de verjaardag van de pater. Na de dienst liet hij alle selfies met een glimlach over zich heenkomen. Op de Filipijnen was de 90-jarige pater Theo 'all over Instagram'.

Hij zette zich de laatste jaren van zijn werkende leven in voor migrantenvrouwen die vaak voor een appel en een ei onder zware omstandigheden als dienstmeisje in Libanon werken. Veel komen uit de Filipijnen, Ethiopiƫ of Sri Lanka.