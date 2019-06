Lagerhuis stemt tegen Labour-plan om no-deal-brexit te blokkeren

Het Britse parlement heeft een voorstel van Labour om een no-deal-brexit te voorkomen, weggestemd. De oppositiepartij wilde het Lagerhuis meer invloed geven op de besluitvorming, maar die motie werd nipt verworpen: 298 stemmen voor en 309 tegen.

Vanwege het aftreden van premier May vreest Labour dat haar opvolger een no-deal-brexit doordrukt, zonder dat het Lagerhuis daarover kan stemmen. Meerdere kandidaat-premiers - onder wie Boris Johnson - beloven dat het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook op 31 oktober uit de Europese Unie vertrekt. Een brexit zonder akkoord met Brussel sluiten ze niet uit.

Volgens Labour kan dat ernstige economische en politieke gevolgen hebben. In de motie wilde de partij daarom vastleggen dat het Lagerhuis op 25 juni wetgeving kan aannemen om dit te voorkomen.

Teleurstellend

Het voorstel werd gesteund door parlementariërs van alle oppositiepartijen en enkele leden van de Conservatieve Partij, maar kreeg dus net geen meerderheid. Volgens correspondent Tim de Wit is dat voor Labour erg teleurstellend. "Want dit was wel hun poging om nog parlementaire invloed te houden op het voorkomen van no-deal. Dat is hun nu ontnomen."

Toch geeft Labour de hoop niet op. "Dit is het begin en niet het einde van onze pogingen om een no-deal te voorkomen", zei parlementariër Keir Starmer.

Volgens hem zijn er nog genoeg mogelijkheden om vanuit het Lagerhuis een vertrek uit de EU zonder akkoord te voorkomen. "Labour staat klaar om alle mogelijkheden aan te wenden om banen, de economie en de gemeenschap te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van een no-deal-brexit", aldus Starmer.

Of dat lukt is onduidelijk, zegt De Wit. "Labour gaat dus nog een nieuwe poging wagen, maar dit laat wel zien dat het niet makkelijk zal zijn om dat nog op korte termijn voor elkaar te krijgen."