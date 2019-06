Controle op export ziek vee schiet tekort

De controle op de export van zieke dieren naar slachthuizen in het buitenland is niet waterdicht. Transport van ernstig zieke dieren is verboden, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt tientallen keren per jaar meldingen uit België en Duitsland dat bij slachthuizen daar zieke dieren uit Nederland zijn afgeleverd.

De NVWA reageert op berichtgeving van RTL Nieuws. Dat stelde na onderzoek vast dat bij slachthuizen in de Duitse deelstaat Nedersaksen vorig jaar 25 transporten met ernstig kreupele en gewonde varkens zijn aangekomen. Bij elk transport ging het om een of twee zieke dieren met bijvoorbeeld navelbreuken of abcessen.

Ook België telde vorig jaar 25 transporten met Nederlands vee dat niet geschikt was om vervoerd te worden.

NVWA-dierenarts

De controle op het transport van zieke dieren zou waterdicht moeten zijn. Elk veetransport naar het buitenland moet vooraf door een NVWA-dierenarts zijn gecontroleerd. Een transport mag pas vertrekken als die dierenarts een vergunning heeft afgegeven.

Ondanks intensief toezicht gaat het weleens mis, stelt de voedsel- en warenautoriteit. Soms ontstaan de gezondheidsproblemen pas tijdens het transport, maar het komt ook voor dat gezondheidsproblemen bijvoorbeeld met pijnstillers worden gemaskeerd. Ook is het mogelijk dat de arts een inschattingsfout heeft gemaakt, zegt de NVWA.

In 2018 vertrokken vanuit Nederland ruim 17.000 transporten met bijna 2,5 miljoen varkens en runderen naar slachthuizen in Duitsland en België.