Provincie geeft groen licht voor meer windmolens in Amsterdam

De gemeente Amsterdam krijgt van de provincie Noord-Holland groen licht om nieuwe windmolens neer te zetten. De plannen werden jarenlang door de provincie tegengehouden, maar het nieuwe provinciebestuur volgt een andere koers.

De coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA presenteerde vandaag haar plannen voor de komende vier jaar, waarin onder andere staat dat zij binnen Amsterdam ruimte biedt voor de plaatsing van meer windmolens.

Voor de regio rond Amsterdam zegt de provincie 'ja, mits', wat betekent dat na een zorgvuldige afweging windmolens kunnen worden geplaatst. Wethouder Marieke van Doorninck van Amsterdam noemt het nieuws in Het Parool een doorbraak. "We staan te popelen om de mogelijkheden voor windmolens in de stad maximaal te benutten."

Zaak van de gemeentec

In het najaar worden er gebieden aangewezen waar nieuwe windmolens kunnen komen, meldt AT5. "Samen met energiecoöperaties, netbeheerders, burgers en bedrijven gaan we naar de tekentafel om te kijken wat de beste plekken zijn", zegt Van Doorninck.

De gemeente heeft al jaren het voornemen om windmolens te plaatsen, maar door strenge voorwaarden van de provincie kwamen de plannen niet van de grond. In 2016 stapte een Amsterdamse wethouder naar de rechter nadat de provincie vergunningen voor extra windmolens had geweigerd.

Het stadsbestuur was van mening dat de komst van windmolens een zaak is van de gemeente en niet van de provincie. De rechter oordeelde echter dat windmolens wel degelijk een zaak van de provincie zijn en dat zij het recht heeft om vergunningen te weigeren.