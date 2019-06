India wil in september ruimtekarretje op de maan zetten

India begint volgende maand aan een nieuwe missie naar de maan. Een onbemand ruimtevaartuig en een lander moeten een wagentje achterlaten bij de zuidpool van de maan om waarnemingen te doen. Als de missie lukt, is India het vierde land dat een voertuig op de maan zet, na de Verenigde Staten, Rusland en China.

In januari slaagde China erin een wagentje aan de achterkant van de maan te plaatsen. Dat was een primeur in de ruimtevaart. Israƫl deed in april ook een poging om op de maan te komen, maar die mislukte.

Vijftig dagen

De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO maakte vandaag bekend dat de raket op 15 juli wordt gelanceerd. De maanlanding staat gepland voor 6 of 7 september, na een reis van ongeveer vijftig dagen. Ter vergelijking: de Apollo 11 van Armstrong, Aldrin en Collins deed er in 1969 drie dagen over.

De missie heet Chandrayaan-2 (Sanskriet voor maanvoertuig). De eerste Chandrayaan-missie in 2008 deed alleen waarnemingen vanuit de ruimte. Voor premier Modi is succes van de Chandrayaan-missie topprioriteit. In maart maakte hij rechtstreeks op radio en tv bekend, dat India satellieten uit de ruimte kan schieten.