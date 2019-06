Nationale Buitenspeeldag wordt 'Buienspeeldag' door stortregen

Voor de allereerste keer heeft het vandaag geregend op Nationale Buitenspeeldag. En het waren geen lichte buien die over Nederland trokken, op veel plekken stortregende het. Door de regen besloten meerdere organisaties in het land de Buitenspeeldag te annuleren.

Maar het grootste deel van de activiteiten ging gewoon door. "Weer of geen weer, de kinderen spelen gewoon buiten", zegt Ellen Fronik, woordvoerder van Jantje Beton, de organisatie achter de dag. Ongeveer 80 procent van de activiteiten is vandaag gewoon doorgegaan, zegt ze.

"Van een beetje regen ga je niet kapot, toch? Het is juist leuk, omdat je kan stampen in de plassen. Buitenspelen kan altijd", zegt Fronik. Volgens de woordvoerder is het juist belangrijk dat op een dag als deze kinderen gewoon naar buiten gaan.