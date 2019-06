Ook in Zuid-Holland blijkt coalitie met Forum niet mogelijk

Het huidige formatieproces in de provincie Zuid-Holland is mislukt. Informateur Hans Wiegel geeft zijn opdracht terug, nadat het CDA om voor hem onduidelijke redenen gisteravond afhaakte.

De VVD concludeert hieruit dat een coalitie met Forum voor Democratie niet gaat lukken. "Andere partijen wierpen te veel blokkades op", zegt de VVD.

Wiegel was door Forum voor Democratie-voorman Baudet gevraagd om informateur te worden in Zuid-Holland. Vorige week besloten ChristenUnie en SGP al om niet deel te nemen aan een college met de VVD, het CDA en Forum voor Democratie.

Limburg

Zuid-Holland was de enige provincie in Nederland waar Forum voor Democratie nog mee-onderhandelt over het vormen een nieuw college van Gedeputeerde Staten. In Limburg levert de partij wel een gedeputeerde in een 'extraparlementair' bestuur, maar die is daar - net zoals zijn collega's - officieel partijloos.