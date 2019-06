UWV Groningen gaat 2000 arbeidsongeschikten opnieuw beoordelen

Uitkeringsinstantie UWV gaat in Groningen 1991 dossiers van arbeidsongeschikten opnieuw bekijken. De dossiers werden beoordeeld door verpleegkundigen, terwijl dat door een verzekeringsarts had moeten gebeuren.

Minister Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat uit een steekproef is gebleken dat van een flink aantal dossiers "niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het UWV de juiste beslissing heeft genomen". Alle 1991 betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

De verpleegkundigen werden bij de keuringen ingezet omdat het UWV met een grote achterstand kampt. Toen RTL er begin dit jaar over berichtte liet Koolmees al weten dat die werkwijze niet in de haak was.

Hoeven niet terug te betalen

De minister schrijft nu in de brief dat het niet per se betekent dat deze mensen allemaal onterecht een uitkering hebben gekregen: "De onderbouwing van deze dossiers blijkt onvoldoende om definitieve conclusies te trekken."

Voor 15 september moet iedereen duidelijkheid hebben. "Ik realiseer me dat dat voor velen van hen vervelend is en tot onzekerheid leidt", schrijft Koolmees. Daarom heeft het UWV ook excuses aangeboden aan de betrokkenen. Ze hoeven volgens Koolmees niet bang te zijn dat ze hun uitkeringen moeten terugbetalen.