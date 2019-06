Agent gewond tijdens oefening op schietbaan Amsterdam

Bij een oefening vanmorgen op een schietbaan in Amsterdam is een agent gewond geraakt. De medewerker van de politie is niet in levensgevaar. Een woordvoerder benadrukt dat het gaat om een ongeluk.

Agenten oefenden vanochtend bij het trainingscentrum op de Ouderkerkerdijk. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

Bij het trainingscentrum komen agenten elk half jaar voor een schiettoets. Zo wordt de schietvaardigheid van de politiemedewerkers op peil gehouden, meldt NH Nieuws. De politiewoordvoerder laat weten dat wordt onderzocht wat er precies is misgegaan.