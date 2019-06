Tientallen arrestaties bij demonstratie voor Russische onderzoeksjournalist

Bij een demonstratie in Moskou zijn tientallen mensen opgepakt. De betoging was bedoeld als steun aan onderzoeksjournalist Ivan Goloenov. Onder de arrestanten zou ook oppositieleider Aleksej Navalny zijn.

Goloenov werd donderdag opgepakt op verdenking van drugshandel. In zijn rugzak was volgens de politie de partydrug mephedrone gevonden, maar volgens critici was dat verzonnen om de journalist monddood te maken.

De Russische autoriteiten lieten de zaak tegen Goloenov gisteren plotseling vallen wegens gebrek aan bewijs. Zijn huisarrest werd direct opgeheven.

Betoging ging toch door

De organisatoren besloten om de betoging van vandaag toch door te laten gaan, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten. Ze willen dat de politieagenten die betrokken waren bij de zaak worden vervolgd.

Minister van Binnenlandse Zaken Kolokoltsev zei gisteren dat enkele politieagenten zijn geschorst. Ook zou hij aan president Poetin vragen om hogergeplaatste politiemensen weg te sturen.