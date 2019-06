Raad van State: dolk sikhs terecht verboden op school in Vlaardingen

Een scholengemeenschap in Vlaardingen heeft een leerling in 2016 terecht geweigerd om een rituele dolk te dragen op school. De vader van de leerling had het verbod aangevochten, maar de Raad van State heeft het beroep verworpen.

De vader wilde dat zijn zoon op school een kirpan kon dragen. De dolk is voor sikhs een belangrijke religieuze uiting. Een mannelijke, gedoopte sikh is volgens het sikhisme - een religieuze stroming uit India - verplicht om een kirpan te dragen. In het geval van de leerling ging het om een mes van zes centimeter lang, meldt RTV Rijnmond.

De scholengemeenschap wees het verzoek af, omdat het dragen van een wapen niet past in het veiligheidsprotocol. Toen de leerling toch met het mes naar school kwam, werd hij geschorst. Hij zit nu op een priv├ęschool in Rotterdam.

De vader kreeg geen gelijk van de rechter en stapte daarom naar de Raad van State. De raad oordeelt nu dat de school gelijk had. Hoewel het verbod de leerling in zijn vrijheid van godsdienst beperkt, vindt de raad de veiligheidsregels op school belangrijker.