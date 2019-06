Straten Rotterdam staan blank na waterleidingbreuk en zware regenval

Verschillende straten in de Rotterdamse wijk Overschie staan blank door een waterleidingbreuk. De leiding is inmiddels afgesloten door het waterbedrijf maar het water is nog niet weggezakt.

De breuk ontstond op de kruising van de Schielaan met de Parallelstraat. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rijnmond heeft het lek een flink gat in het wegdek geslagen. Ook ligt er veel zand in de straat.

"We brengen nu in kaart of er sprake is van verzakkingen en wat dat voor de omgeving betekent", zegt de woordvoerder.

Op de plek van de lekkage is een behoorlijk gat in de straat ontstaan: