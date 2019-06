Natuurbeschermers zijn bezorgd over drijvende zonnepanelen

Het nationaal consortium Zon op Water wil op plassen en meren honderdduizenden zonnepanelen plaatsen. Dat moet helpen bij het behalen van de klimaatdoelen. Het zou Nederland Europees koploper maken op het gebied van drijvende zonnepanelen, schrijft Trouw.

In Zon op Water zijn Rijkswaterstaat, TNO en verschillende gemeenten, provincies en waterschappen vertegenwoordigd.

Natuurorganisaties zijn bezorgd. "In oppervlaktewater leven vissen en daar leven vogels van", zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. "Als je dat bedekt zodat er geen zonlicht meer doorheen komt, kun je ecosystemen vernietigen. Je moet dus eerst heel goed onderzoek doen om te voorkomen dat je dingen kapot maakt die je niet meer kunt herstellen."

Bijzonder serieus

Wiep Folkerts, die namens TNO betrokken is bij Zon op Water, zegt dat alle aspecten van het plan bijzonder serieus worden genomen, dus ook de mogelijke gevolgen voor de natuur. "Bovendien staan natuurgebieden niet heel hoog op de lijst van plekken om zonnepanelen aan te leggen. We kijken eerst naar bijvoorbeeld bezink-bassins en baggerdepots. Parallel doen we dan onderzoek naar de ecologische aspecten."

Dat stelt De Pater niet gerust. "Sommige zandwinningsplekken zijn van groot belang voor vogels. Bovendien is het niet waar dat niet wordt gekeken naar natuurgebieden. Ze kijken heel nadrukkelijk wel naar het IJsselmeer, dat heel belangrijk is voor vogels en vissen."

Het IJsselmeer verkeert volgens De Pater in slechte staat. "Juist daar moet je dus werken aan herstel en er geen zonnepanelen neerleggen. Er wordt gesproken over het bedekken van 4 procent van het IJsselmeer, maar dan heb je het wel over zo'n 8000 voetbalvelden, dat is echt heel veel."

Zandwinplas

Nederland heeft al een paar drijvende zonneparken, onder meer in Tynaarlo in Drenthe en op Texel. In Andijk in Noord-Holland wordt gewerkt aan een park met vijftien drijvende eilandjes met elk 4900 panelen.

Drijvende zonneparken hebben als extra voordeel dat ze kunnen meedraaien met de zon, wat de opbrengst met 30 procent kan verhogen.

Natuurorganisaties vinden dat eerst de daken in Nederland vol moeten worden gelegd met panelen. Natuur & Milieu berekende in 2017 dat daar nog ruimte is voor 145 miljoen zonnepanelen.