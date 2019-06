Haan op Schiermonnikoog weer beneden na opsluiting op 18 meter hoogte

De haan die drie dagen lang op Schiermonnikoog op achttien meter hoogte in een mand zat, is er gisteravond weer uitgehaald. Het omhoog hijsen van een haan gebeurt elk jaar; het is onderdeel van het Kallemooifeest, dat verder voornamelijk bestaat uit spelletjes voor kinderen.

Er is al jaren veel kritiek op de traditie om een haan een paar dagen lang in een mand op te sluiten. Dierenrechtenorganisaties vinden het dierenmishandeling. Maar het dier krijgt eten en drinken mee in de mand en er is cameratoezicht. Een dierenarts houdt het welzijn van de haan in de gaten. Burgemeester Van Gent verleende daarom net als voorgaande jaren een vergunning voor het opsluiten van het dier.

Een aantal dierenrechtenorganisaties, waaronder Dierennoodhulp en Animal Rights, had aangifte gedaan tegen de burgemeester. Zaterdag stonden zestien activisten tijdens het omhoog hijsen van de haan te zingen en te schreeuwen in een speciaal protestvak dat de burgemeester had laten inrichten. Voor alle zekerheid waren tien extra politieagenten overgekomen naar het eiland.

"Dit pinksterfeest gaat nooit verloren. Knoop dat in je oren!", zongen honderden eilanders. Ze overstemden het protest van de dierenactivisten die riepen: "De Middeleeuwen zijn voorbij, laat de haan vrij! There's no excuse for animal abuse."