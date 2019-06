Tech, havens én oude boeken: druk programma koningspaar in Ierland

De Nederlander Tim Arits is een van de mensen die met koning en koningin praten bij Dogpatch Labs. Zeven jaar geleden verhuisde hij naar Dublin om bij Google te gaan werken. Een paar jaar later begon hij samen met een Spaanse, een Bulgaarse en een Egyptische zakenpartner een eigen bedrijfje, Intouch. Zij verkopen software aan retailers waardoor hun klanten bij het winkelen via bijvoorbeeld een handscanner gepersonaliseerde aanbiedingen krijgen.

Arits: "Voor ons is deze plek heel interessant omdat we dicht bij de grote jongens zitten. En voor grote bedrijven is het juist weer interessant om al die innovatieve start-ups om zich heen te hebben. Want hoe groter een bedrijf, hoe lastiger het voor hen is om zelf te innoveren."