Geslaagd of gezakt? Deel het moment met de NOS

Een spannende dag voor ruim 217.000 scholieren. Vandaag krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn. De meeste scholen maken de uitslag van de eindexamens tussen 13.00 en 19.00 uur bekend.

Veel eindexamenkandidaten wachten vanmiddag dus op een telefoontje waarin ze goed of slecht nieuws krijgen. Wil je dat moment delen met de NOS? Stuur een filmpje naar NOS Ooggetuige. We maken er later vandaag een compilatie van voor onze site, app en sociale kanalen.

Ruim de helft van de eindexamenkandidaten (112.663) zit op het vmbo. Meer dan 62.000 scholieren deden het havo-examen en 42.000 gaan voor het vwo-diploma. Leerlingen die het niet hebben gehaald, kunnen van 17 tot en met 20 juni in de herkansing.

Vandaag wordt nog niet bekend hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd. Die cijfers komen pas in het najaar.