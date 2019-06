Betogers Hongkong verhinderen behandeling uitleveringswet

In het parlement van Hongkong is de behandeling van de omstreden uitleveringswet aan China uitgesteld. Dat gebeurde nadat tienduizenden demonstranten de wegen naar het parlement hadden geblokkeerd. Zondag gingen er al honderdduizenden demonstranten de straat op.

De nieuwe wet maakt het mogelijk om verdachten op het vasteland van China te berechten. De demonstranten zijn bang dat ze hun rechtsbescherming kwijtraken en dat het makkelijker wordt om politieke activisten uit te leveren aan China.

Grensoverschrijdende misdaad

Hongkong maakt deel uit van de Volksrepubliek China, maar de stad heeft eigen wetten en meer burgerlijke vrijheden. De regering van Hongkong zegt dat de wet van belang is om de grensoverschrijdende misdaad aan te pakken. De wet zou niet worden gebruikt om mensen op politieke of religieuze gronden uit te leveren.

Volgens correspondent Garrie van Pinxteren werd er gisteravond via sociale media een oproep gedaan om in de buurt van het parlement te overnachten. "Sommige mensen hebben er geslapen en vanmorgen zijn er nog eens duizenden demonstranten bij gekomen", vertelt Van Pinxteren.

Niet helemaal van de baan

Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig doordat demonstranten dranghekken omgooien, maar volgens Van Pinxteren zijn er ook veel jonge mensen die met bloemen zwaaien en zingen.

Het parlement heeft nu onder druk van deze protesten besloten om de behandeling van de wet uit te stellen. Het is nog niet duidelijk wanneer het debat wel zal plaatsvinden.

Van Pinxteren verwacht niet dat de wet nu helemaal van de baan is. "Het kan bijna niet dat de regering van Hongkong toe zal geven. China zet er veel druk achter. Als de wet er in Hongkong niet zou komen, is dat ook een voorbeeld voor mensen in China dat protesteren helpt."