Gevangene met zelfgemaakt wapen gijzelt bewakers

Een gedetineerde van een gevangenis in het westen van Frankrijk heeft twee bewakers gegijzeld. Hij sloeg met een zelfgemaakt wapen toe tijdens het eten.

De gijzeling is nog altijd niet beëindigd. De gedetineerde zit in de gevangenis van Condé-sur-Sarthe. Daar zitten vooral gevaarlijke, geradicaliseerde of moeilijk te handhaven gevangenen.

Volgens de autoriteiten houdt de gevangene een bewaker en een stagiair vast. Het Franse ministerie van Justitie heeft vanwege de gijzeling een crisisteam ingesteld. Defensie heeft militairen naar de gevangenis gestuurd. Ook is er een elite-eenheid van de Franse nationale politie aanwezig, die gespecialiseerd is in gijzelingen.

Onlangs is de beveiliging in Condé-sur-Sarthe nog aangescherpt. In maart stak een gevangene twee bewakers neer met een zelfgemaakt wapen.