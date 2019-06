Belangrijke week voor de Stint: bolderkar wordt getest bij RDW

De vernieuwde Stint wordt deze week gekeurd door de RDW, de organisatie die in Nederland de registratie van gemotoriseerde voertuigen verzorgt. Het gaat om een zogeheten pre-keuring, zodat de fabrikant weet of hij op de goede weg is met zijn aanpassingen. Daarna is nog een formele keuring nodig om te bepalen of de elektrische bolderkar ook daadwerkelijk weer de weg op mag.

"We zijn al weken klaar om de duizenden Stints in onze loods om te bouwen", zegt fabrikant Edwin Renzen tegen RTV Utrecht. "Maar we zijn afhankelijk van de goedkeuring van de RDW." Als de pre-keuring positief verloopt, kunnen de volgende keuringen aangevraagd worden.

Renzen heeft haast want hij wil de karren snel ombouwen zodat bijvoorbeeld de kinderdagverblijven die de Stint gebruiken na de zomervakantie de kinderen weer kunnen vervoeren. "De goedkeuring moet nu toch wel binnen een week komen, willen we onze doelen halen. Ik kan pas rustig ademhalen als dat allemaal in gang is gezet."

Dodelijk ongeluk

De Stint werd vorig najaar van de weg gehaald nadat een voertuig in Oss in botsing was gekomen met een trein. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Na het ongeluk ontstonden twijfels over de technische constructie. Het is nog onduidelijk of het ongeluk in Oss te wijten is aan een mankement aan de Stint, dat wordt nog onderzocht.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen besloot dat er nieuw beleid moest komen voor bijzondere voertuigen zoals de Stint. In april ging de Tweede Kamer akkoord met strengere eisen.

De nieuwe versie heeft onder meer andere gordels gekregen. Ook is er een noodstop en een nieuwe gasaandrijving. Per Stint kost het 3000 euro om het voertuig aan te passen. Dat moeten de kinderdagverblijven zelf betalen.