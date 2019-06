Dertig jaar cel geëist tegen opdrachtgever moord op politicus Wiels

George Jamaloodin, die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op politicus Helmin Wiels op Curaçao, moet wat het Openbaar Ministerie betreft 30 jaar de cel in. Hij is de voormalig minister van Financiën van Curaçao.

De moord werd gepleegd op het strand van Marie Pampoen, even ten zuidoosten van Willemstad, op 5 mei 2013.

De twee kinderen van Wiels willen een schadevergoeding van Jamaloodin. Zijn dochter Savanah en zoon Helmin junior eisen 50.000 euro van Jamaloodin, waarvan 5000 euro voor geleden materiële schade.

Zes jaar na de moord zijn twee mannen die bij de moord betrokken waren dood en zit Elvis Kuwas, de man die zijn vuurwapen leegschoot op Wiels, een levenslange gevangenisstraf uit. Een andere medeplichtige, 'moordmakelaar' Burney Fonseca, die de drie ronselde om de moord te plegen, is veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf.

Hooglopende ruzie

Hij zou dus hebben gehandeld in opdracht van de 51-jarige Jamaloodin, de halfbroer van loterijkoning Robbie dos Santos. Ook die is verdachte in deze zaak, maar hij is nog op vrije voeten. Het motief voor de moord is nog altijd niet duidelijk, al is wel bekend dat Wiels en Jamaloodin hooglopende ruzie hadden.

De geliefde politicus Wiels beledigde en kleineerde Jamaloodin herhaaldelijk in het openbaar. Waarnemers op het eiland houden het erop dat Wiels' strijd tegen de corruptie en de goksector op het eiland hem het leven hebben gekost.

Geen antwoorden

Tijdens de eerste procesdag in Willemstad zei Jamaloodin zijn verantwoordelijkheid te willen nemen en alle vragen naar eer en geweten te beantwoorden, maar vaak moest hij de rechter het antwoord schuldig blijven.

Wel bekende Jamaloodin dat hij als minister een deel van ruim 200.000 euro subsidiegeld heeft verduisterd.

Jamaloodins advocaat Eldon Sulvaran, die ook premier Gerrit Schotte verdedigde in diens corruptiezaak, mag vandaag zijn pleidooi houden. De raadsman zal de betrouwbaarheid van de getuigen van het Openbaar Ministerie ter discussie stellen. Hij eist dat Jamaloodin wordt vrijgesproken.