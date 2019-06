30 miljoen extra voor verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

De financiering van een nieuwe sluis met bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in Friesland is rond. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat legt de laatste 15 miljoen euro op tafel.

Eerder hadden regionale overheden nog eens 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van Nieuwenhuizen heeft wel als voorwaarde gesteld dat de regio garant staat voor de financiële risico's en zelf de aanbesteding regelt.

De doorgang van de sluis bij Kornwerderzand wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen varen. Met de grotere scheepvaart tussen het IJsselmeer en open zee krijgen scheepswerven zoals in Makkum, Vollenhove en Kampen de kans om verder te groeien, is de verwachting. De IJsselmeerregio denkt dat de verbreding van het sluiscomplex 3000 arbeidsplaatsen kan opleveren.

Geen vluchtstroken

In totaal kost de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand zo'n 215 miljoen euro. Eind mei bleek dat er nog een bedrag van 45 miljoen euro moest worden gevonden. De minister en de regio komen nu samen op 30 miljoen euro. Daarnaast wordt er 15 miljoen bezuinigd op de oorspronkelijke plannen. Zo worden de vluchtstroken op de bruggen geschrapt. Die zijn er nu ook niet.

De provincie Fryslân neemt de regie over de bouw. Door de klus zelf uit te voeren en een gunstige btw-regeling denkt de regio 9 miljoen te kunnen besparen.

Gedeputeerde Kielstra zegt in de Leeuwarder Courant dat het nieuwe complex er uiterlijk in 2025 moet liggen. Hij verwacht dat de bouw ruim twee jaar in beslag neemt.