N207 in beide richtingen dicht vanwege brand in Waddinxveen

In een bedrijfspand aan de Staringlaan in Waddinxveen is brand uitgebroken. De rook die daarbij vrijkomt, trekt over de naastgelegen weg, de N207. Die is daarom tussen Boskoop en Waddinxveen in beide richtingen dicht.

Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen Omroep West dat er in elk geval één explosie was. Niemand raakte gewond. Het is nog onbekend waardoor de brand is ontstaan.

Asbest

Volgens de brandweer zitten aan de voorkant van het pand asbestplaten, maar woedt de brand elders in het pand. Onder meer een kantoorgedeelte op de begane grond zou in brand staan.

Mensen uit de buurt worden opgeroepen uit de rook te blijven en hun ramen en deuren te sluiten.