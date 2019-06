Dit gebeurt er als het principeakkoord pensioenen wordt goed- of afgekeurd

Komt er nu wel of niet een nieuw pensioenstelsel? Vakbonden, werkgevers en het kabinet bereikten er vorige week een akkoord over, maar bij de vakbonden moeten ze er nog over stemmen. Morgen krijgen de miljoen leden van de FNV, de grootste vakbond in Nederland, een brief met een code waarmee ze online aan de ledenraadpleging kunnen deelnemen. Ook de ledenraadpleging van het CNV (ruim 260.000 leden) gebeurt online.

Maar wat staat er nou eigenlijk op het spel? Hieronder vind je antwoorden op de belangrijkste vragen over het principeakkoord.

Waar stemmen de vakbondsleden over?

Het akkoord van vorige week (een 'publieksversie' staat hier) bestaat uit 25 pagina's vol afspraken over waar het naartoe moet met ons pensioenstelsel. Dat stelsel is een van de belangrijkste pijlers onder onze welvaart. Het gaat over de financiële positie van gepensioneerden, en over de bijna 9 miljoen mensen die nu een pensioen opbouwen voor later.

Ook voor de mensen die nu geen pensioen opbouwen, maar dat wel graag zouden willen, staan principe-afspraken in het akkoord.

Waarom wordt er over het akkoord gestemd?

Het pensioenakkoord is nog niet definitief - omdat er nog over gestemd wordt. Daarnaast is het akkoord ook nog lang geen nieuw pensioenstelsel. Het draagt zelfs de titel: 'Naar een nieuw pensioenstelsel'. Het is formeel niet meer dan een advies van de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. Toch is het akkoord belangrijk, omdat de handtekeningen van werkgevers, werknemers en het kabinet eronder staan. Dat zijn de partijen die uiteindelijk het nieuwe pensioenstelsel moeten gaan bouwen en uitvoeren.

In het akkoord is een aantal principiële keuzes gemaakt. Die keuzes gaan over onder meer de pensioenleeftijd, de mate waarin de beleggingsrisico's die pensioenfondsen lopen doorwerken in de pensioenopbouw en hoe de gezamenlijke pensioeninleg (nu zo'n 1500 miljard euro) verdeeld wordt over verschillende leeftijdsgroepen.

Uiteindelijk zullen de pensioenfondsen moeten bepalen hoe die keuzes het beste uitgewerkt kunnen worden. Dat kan voor ieder fonds anders uitpakken, vanwege de onderlinge verschillen wat betreft onder meer de verhouding tussen jongere en oudere deelnemers en de omvang van de financiële buffers.

Wat betekent het akkoord voor jou?