PvdD staat alleen in motie van wantrouwen tegen minister Schouten

De motie van wantrouwen die de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft ingediend tegen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is door geen enkele andere fractie in de Tweede Kamer gesteund.

De PvdD vindt dat de minister informatie heeft achtergehouden over Europese wetgeving die bijen en andere insecten moet beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Daaruit zou blijken dat het kabinet heeft gehandeld in strijd met moties in de Tweede Kamer. In Brussel zou Nederland zich bij onderhandelingen minder streng hebben opgesteld en zich te veel hebben laten beïnvloeden door de chemische industrie.

Voordeel van de twijfel

SP en GroenLinks zijn ook ongelukkig met de gang van zaken, maar geven de minister het voordeel van de twijfel. GroenLinks-Kamerlid Bromet: "De Partij voor de Dieren heeft een punt, er zijn dingen gebeurd die ongelukkig zijn, maar wij verbinden er een andere conclusie aan."

SP-Kamerlid Futselaar is ontstemd dat het kabinet twee verschillende gezichten laat zien in de Tweede Kamer en in Brussel waar het gaat over de bescherming van insecten. Hij vindt wel dat het voor de minister spreekt dat ze uiteindelijk alle informatie heeft aangeleverd.

Onderzoeksjournalistiek

De PvdD baseert zich onder meer op onderzoek van het journalistieke platform Follow the Money (FTM). Uit vertrouwelijke documenten zou blijken dat Nederland een van de landen is die in Brussel dwarsliggen bij de invoering van de wet en zich laat beïnvloeden door lobbyisten van agrochemische bedrijven.

Minister Schouten heeft steeds gezegd dat ze niets heeft achtergehouden op dit dossier.