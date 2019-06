Penvriend Otto Frank doneert brieven aan Holocaust Museum in Washington

Cooper hoopt dat de wereld dankzij zijn donatie de man die Anne Frank aan de wereld introduceerde, beter leert kennen. "Hij leek in zijn optimisme erg op Anne", zegt Cooper. "Hij geloofde altijd dat de wereld uiteindelijk het juiste zou doen en hij baseerde dat op de jonge mensen."

Frank gaf de uit Californië afkomstige Cooper, nu antiekdealer en kunstenaar in Massachusetts, in de brieven en gesprekken raad over diens dagelijkse worstelingen, zoals het verwerken van het verlies van zijn moeder. Het ging minder over Franks eigen traumatische familiegeschiedenis. "In veel opzichten voelt het alsof ik was geadopteerd door Otto. Hij gaf me het gevoel een familie te hebben in een periode van een echt isolement."

In een van de brieven schreef Frank dat Cooper een voorbeeld moest nemen aan zijn dochter Anne. "Ik wil je herinneren aan haar vurige wens zich in te zetten voor de mensheid, in het geval ze zou overleven", aldus Frank in een brief op 9 januari 1972. "Ik kan zien aan je brief dat je een intelligent persoon bent en dat je zelfkritiek hebt. Ik hoop dat Anne je kan inspireren een positieve kijk op het leven te krijgen."