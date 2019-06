Eerste vaatje Hollandse Nieuwe levert bijna een ton op

Op de Scheveningse visafslag is het eerste vaatje haring geveild voor 95.500 euro. Een groothandel kocht het vaatje. De veiling betekent traditiegetrouw de aftrap van het nieuwe haringseizoen.

Tijdens de veiling wordt de vis ook gekeurd om de kwaliteit van dit jaar te beoordelen. Volgens Omroep West is de kwaliteit dit jaar goed, maar vallen de hoeveelheden vis tegen.

De opbrengst van het vaatje vis gaat ieder jaar naar een goed doel. Dat is dit jaar de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Cabaretier Claudia de Breij is beschermvrouwe van de stichting en nam de cheque in ontvangst. Met het geld worden gezinnen met kinderen met kanker ondersteund, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ouders bij hun kind in het ziekenhuis kunnen zijn.

Vorig jaar bracht het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 78.000 euro op. De opbrengst ging toen naar Hulphond Nederland, een stichting die honden opleidt en plaatst bij mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Het jaar ervoor werd 65.000 euro neergeteld voor het eerste vaatje. Toen ging het geld naar de stichting Make-A-Wish.