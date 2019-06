Man die zelfmoord pleegde in zorgcentrum Helmond koos plek willekeurig

De man die gisteren zelfmoord pleegde in een woonzorgcentrum in Helmond, had geen band met Helmond of de verzorgingsflat. Hij koos een willekeurige plek uit voor zijn daad. Dat heeft burgemeester Elly Blanksma laten weten aan de gemeenteraad van Helmond, schrijft Omroep Brabant.

Over de identiteit van de man is weinig bekendgemaakt. Het zou gaan om iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. Verdere mededelingen worden niet gedaan vanwege de privacy.

Bewoners zagen het gebeuren

Gistermiddag liep de man met een mes het verzorgingshuis binnen en dreigde zichzelf iets aan te doen. De verpleging probeerde hem tot bedaren te brengen, terwijl zoveel mogelijk bewoners de zaal werden uitgeleid. Toen agenten hem probeerden te overmeesteren, beroofde hij zichzelf van het leven. Tientallen bewoners zagen dat gebeuren.

"Ouderen zijn vaak niet mobiel, dus ze konden niet vluchten en hebben daardoor alles van dichtbij gezien. Dat je dit op je 81e nog moet meemaken", zei de burgemeester. Ze bezocht vanmorgen het verzorgingshuis en zegt dat de gebeurtenis erg traumatisch was voor de bewoners.

Emotionele bijeenkomst personeel

Ook bij het personeel heeft de gebeurtenis erin gehakt, zegt Dora van Vlerken van het zorgcentrum. "Onze medewerkers waren niet alleen hulpverlener, maar zijn zelf ook slachtoffer."

Het personeel kwam vandaag samen om over de gebeurtenis te praten. Dat was volgens Van Vlerken een emotionele bijeenkomst. "We zijn in eerste instantie gericht op het welzijn van onze bewoners. Pas later komt bij ons de emotie eruit. Dat heb ik ook bij mijzelf gemerkt."