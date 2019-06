Radiohead brengt 18 uur aan gestolen muziek uit en doneert opbrengst

"In plaats van te klagen of het te negeren, brengen we alle 18 uur uit op Bandcamp (online muziekwinkel, red) ten gunste van Extinction Rebellion", verwijst Greenwood naar de groep klimaatactivisten.

Fans kunnen de muziek de komende achttien dagen kopen voor 18 dollar. Volgens Greenwood gaat het om muziek die amper de moeite waard is en nooit voor het publiek was bedoeld. "Voor 18 dollar kun je erachter komen of we beter losgeld hadden kunnen betalen."

Extinction Rebellion sprak op Twitter zijn dank uit aan de band.