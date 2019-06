Gezochte fietslift van Eddie Vedder meldt zich: 'Hij was zo verlegen'

De 49-jarige vrouw, in 1992 nog een studente die Valeska Dijkstra heette, twijfelde even. Vooral aangezien haar fietstochtje met de jonge zanger niet in Amsterdam had plaatsgevonden, zoals Vedder zich herinnerde, maar in Utrecht. Maar er zullen toch niet méér meisjes zijn die Eddie Vedder op de fiets van hun broer naar zijn hotel hebben gebracht?, vroeg ze zich af. Ze meldde zich bij Het Parool, dat haar verhaal uitgebreid optekende.

Custers, inmiddels wonend in Hilversum en moeder van drie kinderen, kan zich die avond herinneren als de dag van gisteren. Na afloop van het "waanzinnige" Pearl Jam-optreden in Tivoli (en dus niet de Melkweg) raakte ze aan de praat met Vedder en belandde ze met enkele anderen in een kroeg. Rond 03.00 uur vond de zanger het mooi geweest.

"Ik bood aan een taxi te bellen", zegt Custers. "Maar hij vroeg: do you have a bike? Hij wilde graag achterop." Het afscheid, bij het Hilton hotel, was volgens haar enigszins ongemakkelijk. "Hij was zo verlegen en zo bescheiden. Dat maakte hem ook zo leuk." Bij het afscheid gaven ze elkaar een hand en zwaaide hij haar na.

Roadie

Sindsdien hebben ze elkaar nooit meer gezien, maar dat ligt niet aan de Hilversumse. Twee jaar geleden, toen Vedder ook in Nederland optrad, liep ze voor het concert naar voren. Ze vertelde een roadie over haar verleden met de zanger en vroeg hem om Vedder in te lichten dat zij er was. Ze hoorde niets meer.

Custers heeft nog steeds oren naar een nieuwe ontmoeting, maar of het zover komt is de vraag. Vedder treedt de komende weken nog op in diverse Europese landen, maar niet meer in Nederland. Wel heeft Het Parool contact gezocht met het management van de zanger.