Sterke verdeeldheid onder vakbondsleden over pensioenakkoord

Het onderzoek over het concept-pensioenakkoord is gehouden van 7 tot en met 11 juni. Van de 22.450 leden van het Opiniepanel deden 5791 leden van FNV, CNV en VCP mee. De uitkomsten zijn gewogen op het aantal leden per vakbond en leeftijd en geslacht, op basis van cijfers van het CBS uit 2017.