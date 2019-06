'Zakenman spioneerde in de VS voor de Emiraten"

De Verenigde Arabische Emiraten betaalden tienduizenden dollars per maand aan een zakenman om te spioneren in de Verenigde Staten, meldt onderzoekssite The Intercept. Volgens de site werd de zakenman, Rashid al-Malik, door de inlichtingendiensten van de Verenigde Arabische Emiraten in 2017 als spion naar de Verenigde Staten gestuurd.

Hij zou onder meer informatie hebben doorgespeeld over bemiddelingspogingen van de Verenigde Staten in de crisis tussen Qatar en andere Golfstaten. Die verbraken in 2017 hun diplomatieke banden omdat Qatar voor onrust zou zorgen in de regio en terroristische groeperingen zou steunen.

Ook zou de zakenman informatie hebben doorgespeeld over ontmoetingen tussen hoge Amerikaanse functionarissen en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Al-Malik zou onder toezicht hebben gestaan van de directeur van de inlichtingendiensten van de Verenigde Arabische Emiraten. Deze man stond weer in nauw contact met de kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Hij wordt wel gezien als de leider van de Verenigde Arabische Emiraten.

Ministerie van Justitie

De advocaat van Rashid al-Malik spreekt de beschuldigingen in The Intercept tegen. "Mijn cliƫnt heeft niet gespioneerd voor de inlichtingendiensten", zegt hij.

Volgens de advocaat is het niet mogelijk om in de Verenigde Staten actief te zijn zonder dat het ministerie van Justitie daarvan op de hoogte is.