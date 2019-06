Zitting mishandelde agent alsnog deze zomer na klachten op Twitter

Koen Simmers @Koensimmers

1/2 vannacht aanhouding met zwaar verzet. Minutenlang gevochten met verdachte. Hij was dronken, beet me en pakte mijn pistool vast. Heb flink geweld moeten gebruiken en deed angifte van mishandeling. Verdachte moet in januari 2020 voor de rechter verschijnen. Ongelooflijk.....